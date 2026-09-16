Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%60 401 руб. 68 980 руб.
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57 381 руб.
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57 381 руб.
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или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 714230
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
60 401 руб. -12%
68 980 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х24
Вес, кг.
9
Описание товара Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW
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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW
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Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 60401 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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