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Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2)

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Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 1
Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 2
Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 3
Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 4
Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 5
Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 6
Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 7
Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 8
Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 9
Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 210
Объем видеопамяти
512 Мб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
520
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 1
  • Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 2
  • Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 3
  • Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 4
  • Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 5
  • Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 6
  • Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 7
  • Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 8
  • Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 9
  • Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553759
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
512 Мб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
520
Частота видеопамяти
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
260

Описание товара Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2)

Графические вычисления стали важнейшей частью ПК. В настоящее время нам просто необходима дополнительная мощность для наших компьютеров, чтобы они могли обеспечивать превосходную графику, фантастическое видео, живую чувствительную обработку фото и высокую производительность при работе с Windows 7. Графическая карта GeForce 210 предлагает впечатляющую вычислительную мощь для вашего ПК.



Теги товара: Компактные, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
512 Мб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
520
Частота видеопамяти
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Графические вычисления стали важнейшей частью ПК. В настоящее время нам просто необходима дополнительная мощность для наших компьютеров, чтобы они могли обеспечивать превосходную графику, фантастическое видео, живую чувствительную обработку фото и высокую производительность при работе с Windows 7. Графическая карта GeForce 210 предлагает впечатляющую вычислительную мощь для вашего ПК.


Теги товара: Компактные, NVIDIA GeForce
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Доставка
Отзывы


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