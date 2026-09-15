Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2002
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%14 390 руб. 22 570 руб.
В наличии
Код товара: 543376
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 390 руб. -36%
22 570 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х46х14
Вес, кг.
5.7
Описание товара Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2002
Apollo Digital INVERTER – единственный в мире конвектор с дизайнерским исполнением в износостойкой и огнепрочной ткани. Space black – более темная версия тканевого покрытия. Смотрится органично в темных интерьерах и контрастно в светлых.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 830 руб.3458 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 14 390 руб. 22 570 руб.3598 руб. в СплитКонвектор Ballu Apollo digital INVERTER Moon Gray BEC/ATI-2001
-
В наличииЦена 14 490 руб.3623 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-150...
-
В наличииЦена 15 050 руб.3763 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления BEC/PL-200...
-
В наличииЦена 15 140 руб.3785 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 15 530 руб. 22 570 руб.3883 руб. в СплитКонвектор Electrolux ECH/BMI-1500 Brilliant Marble
-
В наличииЦена 15 690 руб.3923 руб. в СплитКомплект Ballu Plinth Transformer с блоком управления и опоры BE...
-
В наличииЦена 74 780 руб.18695 руб. в СплитКомплект Ballu BLCI_CF-18HN1_24Y инверторной сплит-системы, напо...
-
В наличииЦена 83 330 руб.20833 руб. в СплитКомплект Ballu BLCI_A_CF-18HN8_V3 инверторной сплит-системы, нап...
-
В наличииЦена 137 460 руб.34365 руб. в СплитКомплект Ballu BLCI_D-36HN1_24Y инверторной сплит-системы, канал...
Apollo Digital INVERTER – единственный в мире конвектор с дизайнерским исполнением в износостойкой и огнепрочной ткани. Space black – более темная версия тканевого покрытия. Смотрится органично в темных интерьерах и контрастно в светлых.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2002 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конвектор Ballu Apollo digital INVERTER Space Black BEC/ATI-2002