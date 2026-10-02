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Термостат BALLU BMT-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термостат BALLU BMT-2

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Термостат BALLU BMT-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термостат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
1 321 руб.  1 430 руб. 

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1 255 руб. 

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В наличии
Код товара: 113679
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Термостат BALLU BMT-2
1 321 руб. -8%
1 430 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Термостат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
150

Описание товара Термостат BALLU BMT-2

Терморегулятор универсальный для однофазных инфракрасных обогревателей . Настройка температуры от +5 до +30°С. Нагрузка до 16 А. Режим антизамерзания

Отзывы о товаре Термостат BALLU BMT-2




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Термостат
Страна производитель
Китай
Описание
Терморегулятор универсальный для однофазных инфракрасных обогревателей . Настройка температуры от +5 до +30°С. Нагрузка до 16 А. Режим антизамерзания
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термостат BALLU BMT-2 - стоимость товара 1321 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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