Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб.
В наличии
Код товара: 741668
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х13
Вес, кг.
3.86
Описание товара Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт
Компактный конвектор ЗУБР весит всего 2,6 кг, что делает его удобным для перемещения по дому. Универсальный вариант монтажа — напольная или настенная установка — позволяет разместить его именно там, где нужен обогрев. Механический термостат и функция регулировки температуры дарят полный контроль над климатом в помещении, а наличие таймера удобно для планирования работы. Влагозащита расширяет возможности использования даже в помещениях с повышенной влажностью. Пульт управления делает управление комфортным — все настройки доступны с расстояния. Подключение к стандартной сети 220 В дополнительно упрощает эксплуатации устройства.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
15
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Компактный конвектор ЗУБР весит всего 2,6 кг, что делает его удобным для перемещения по дому. Универсальный вариант монтажа — напольная или настенная установка — позволяет разместить его именно там, где нужен обогрев. Механический термостат и функция регулировки температуры дарят полный контроль над климатом в помещении, а наличие таймера удобно для планирования работы. Влагозащита расширяет возможности использования даже в помещениях с повышенной влажностью. Пульт управления делает управление комфортным — все настройки доступны с расстояния. Подключение к стандартной сети 220 В дополнительно упрощает эксплуатации устройства.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт - купить по цене 2770 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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