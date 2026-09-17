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Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт

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Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт - фото 1
Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт - фото 1
  • Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741668
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт
2 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х13
Вес, кг.
3.86

Описание товара Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт

Компактный конвектор ЗУБР весит всего 2,6 кг, что делает его удобным для перемещения по дому. Универсальный вариант монтажа — напольная или настенная установка — позволяет разместить его именно там, где нужен обогрев. Механический термостат и функция регулировки температуры дарят полный контроль над климатом в помещении, а наличие таймера удобно для планирования работы. Влагозащита расширяет возможности использования даже в помещениях с повышенной влажностью. Пульт управления делает управление комфортным — все настройки доступны с расстояния. Подключение к стандартной сети 220 В дополнительно упрощает эксплуатации устройства.

Отзывы о товаре Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
15
Влагозащита
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный конвектор ЗУБР весит всего 2,6 кг, что делает его удобным для перемещения по дому. Универсальный вариант монтажа — напольная или настенная установка — позволяет разместить его именно там, где нужен обогрев. Механический термостат и функция регулировки температуры дарят полный контроль над климатом в помещении, а наличие таймера удобно для планирования работы. Влагозащита расширяет возможности использования даже в помещениях с повышенной влажностью. Пульт управления делает управление комфортным — все настройки доступны с расстояния. Подключение к стандартной сети 220 В дополнительно упрощает эксплуатации устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрический конвектор ЗУБР КЭМ-1000, М серия 1 кВт - купить по цене 2770 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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