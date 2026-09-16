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Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble

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Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото 1
Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото 2
Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото 1
  • Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото 2
  • Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 360 руб.  1 780 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721179
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble
1 360 руб. -24%
1 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х7
Вес, г.
900

Описание товара Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble

Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble

Отзывы о товаре Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект шасси EFB/M PRO для напольной установки конвектора Electrolux Brilliant Marble - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1360 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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