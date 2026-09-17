Электрический конвектор STEHER Е SCE-1000, серия 1 кВт
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб.
В наличии
Код товара: 741663
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2 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х45х13
Вес, кг.
3.3
Описание товара Электрический конвектор STEHER Е SCE-1000, серия 1 кВт
Конвектор STEHER — это отличное решение для тех, кто ценит гибкость и комфорт. Лёгкий вес — всего 2,6 кг — делает его невероятно мобильным: перемещать удобно благодаря колесам. Варианты установки напольный или настенный помогают подобрать вариант под любую комнату и интерьер. Механический термостат и регулируемая температура позволяют легко создать приятный микроклимат. Встроенный таймер и пульт управления делают использование ещё проще и удобнее. Подключается к стандартной сети 220 В. Идеален для тех, кто хочет быстро и просто управлять теплом в доме.
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор
Мощность обогрева
1
Напряжение
220 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
0
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Развернуть
Рекомендуемая площадь обогрева
15
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Конвектор STEHER — это отличное решение для тех, кто ценит гибкость и комфорт. Лёгкий вес — всего 2,6 кг — делает его невероятно мобильным: перемещать удобно благодаря колесам. Варианты установки напольный или настенный помогают подобрать вариант под любую комнату и интерьер. Механический термостат и регулируемая температура позволяют легко создать приятный микроклимат. Встроенный таймер и пульт управления делают использование ещё проще и удобнее. Подключается к стандартной сети 220 В. Идеален для тех, кто хочет быстро и просто управлять теплом в доме.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Электрический конвектор STEHER Е SCE-1000, серия 1 кВт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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