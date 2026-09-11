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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь

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Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь - фото 1
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь - фото 2
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь - фото 3
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь - фото 4
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь - фото 5
Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь - фото 1
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь - фото 2
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь - фото 3
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь - фото 4
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь - фото 5
  • Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541881
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Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Размеры в упаковке, см
39х9х9
Вес, г.
771

Описание товара Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь

Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали. Бескомпромиссное качество: корпус продукта выполнен из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А с элегантным покрытием цвета сатин. Внутренняя съемная часть выполнена из экологичного пластика черного цвета. Она обеспечивает легкий и удобный уход за изделием.

Отзывы о товаре Стойка с туалетной щеткой AM.PM Sense L A7433500 сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Описание
Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали. Бескомпромиссное качество: корпус продукта выполнен из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А с элегантным покрытием цвета сатин. Внутренняя съемная часть выполнена из экологичного пластика черного цвета. Она обеспечивает легкий и удобный уход за изделием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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