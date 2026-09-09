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Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600

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Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото 1
Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото 2
Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото 3
Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото 4
Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото 5
Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
  • Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото 1
  • Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото 2
  • Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото 3
  • Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото 4
  • Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото 5
  • Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 261012
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х13х6
Вес, г.
835

Описание товара Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600

Держатель для полотенец AM PM 100% литая база исключает возможность проникновения влаги и грязи, увеличивая срок службы аксессуаров и сохраняя их безупречный внешний вид.

Отзывы о товаре Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Держатель для полотенец AM PM 100% литая база исключает возможность проникновения влаги и грязи, увеличивая срок службы аксессуаров и сохраняя их безупречный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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