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Уцененный товар Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 729957
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Уцененный товар Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние, 729957

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Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 1
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Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 2
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Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 3
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Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 4
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Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 5
Уценка
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 6
Уценка
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 7
Уценка
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 8
Уценка
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 9
Уценка
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 10
Уценка
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 11
Уценка
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 12
Уценка
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 13
Уценка
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 1
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 2
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 3
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 4
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 5
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 6
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 7
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 8
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 9
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 10
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 11
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 12
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 13
  • Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
29 390 руб.  48 990 руб. 
Начислим 2028 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729957
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние
29 390 руб. -40%
48 990 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
56х25х14
Вес, кг.
3.5

Описание товара Уцененный товар Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, штанга, лейка, тропический душ, шланг, смеситель, крепления, документация



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Отзывы о товаре Уцененный товар Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые системы
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25.4 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
да
Высота душевой шт.анги
146 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Развернуть
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, штанга, лейка, тропический душ, шланг, смеситель, крепления, документация


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Душевая система AM.PM Like F0780700 хром хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 29390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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