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Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204

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Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204 - фото 1
Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204 - фото 2
Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204 - фото 3
Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 5, для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
серый, оранжевый
  • Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204 - фото 1
  • Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204 - фото 2
  • Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204 - фото 3
  • Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
270 руб.  660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 537400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204
270 руб. -59%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 5, для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
серый, оранжевый
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х3
Вес, г.
30

Описание товара Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204

Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов RED LINE — это стильное и функциональное дополнение к вашему устройству, созданное для тех, кто ценит качество и комфорт. Представляем ремешки для часов, которые идеально подходят для Xiaomi Mi Band 5 и Xiaomi Mi Band 6. Эти ремешки выполнены из высококачественного силикона, что обеспечивает долговечность и удобство в повседневном использовании. Гибкий материал устойчив к износу и легок в уходе, что делает его идеальным выбором для активного образа жизни. Эстетика аксессуаров от RED LINE продумана до мелочей: у вас есть возможность выбрать между сдержанным серым и ярким оранжевым цветами, что позволяет подчеркнуть ваш индивидуальный стиль и настроение. Ремешок легко регулируется по размеру, обеспечивая надежную фиксацию на запястье и максимальный комфорт в течение всего дня. Сочетая в себе современный дизайн и высокую функциональность, аксессуары RED LINE станут неотъемлемой частью вашего фитнес-гаджета, подчеркивая ваш вкус и заботу о деталях.

Отзывы о товаре Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 5, для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
серый, оранжевый
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов RED LINE — это стильное и функциональное дополнение к вашему устройству, созданное для тех, кто ценит качество и комфорт. Представляем ремешки для часов, которые идеально подходят для Xiaomi Mi Band 5 и Xiaomi Mi Band 6. Эти ремешки выполнены из высококачественного силикона, что обеспечивает долговечность и удобство в повседневном использовании. Гибкий материал устойчив к износу и легок в уходе, что делает его идеальным выбором для активного образа жизни. Эстетика аксессуаров от RED LINE продумана до мелочей: у вас есть возможность выбрать между сдержанным серым и ярким оранжевым цветами, что позволяет подчеркнуть ваш индивидуальный стиль и настроение. Ремешок легко регулируется по размеру, обеспечивая надежную фиксацию на запястье и максимальный комфорт в течение всего дня. Сочетая в себе современный дизайн и высокую функциональность, аксессуары RED LINE станут неотъемлемой частью вашего фитнес-гаджета, подчеркивая ваш вкус и заботу о деталях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремешок Red Line силиконовый двухцветный для Xiaomi Mi Band 5/6, серо-оранжевый УТ000025204 - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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