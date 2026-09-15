Ремешок Red Line для часов универсальный силиконовый, 22 mm, фиолетовый
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Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
универсальный 22 мм
Цвет
фиолетовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%260 руб. 630 руб.
В наличии
Код товара: 620291
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
260 руб. -59%
630 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
универсальный 22 мм
Цвет
фиолетовый
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х3
Вес, г.
20
Описание товара Ремешок Red Line для часов универсальный силиконовый, 22 mm, фиолетовый
Стильный сменный ремешок станет удачным дополнением к вашему спортивному или повседневному образу
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Теги товара: детские ремешки
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Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
силикон
Совместимость
универсальный 22 мм
Цвет
фиолетовый
Особенности
регулируемый
Страна производитель
Китай
Стильный сменный ремешок станет удачным дополнением к вашему спортивному или повседневному образу
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов
Теги товара: детские ремешки
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов
Теги товара: детские ремешки
Ремешок Red Line для часов универсальный силиконовый, 22 mm, фиолетовый - стоимость товара 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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