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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU (BHR5274GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU (BHR5274GL)

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Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU (BHR5274GL) - фото 1
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU (BHR5274GL) - фото 2
Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU (BHR5274GL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Освежитель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU (BHR5274GL) - фото 1
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU (BHR5274GL) - фото 2
  • Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU (BHR5274GL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 534609
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Освежитель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Индикация
включения, работы, загрязнения фильтра
Фильтры
есть
Пульт ДУ
Да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х30
Вес, кг.
6

Описание товара Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU (BHR5274GL)

Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Lite позволит дышать чистым и свежим воздухом без неприятных запахов и частичек пыли или пыльцы. Модель отличается высоким показателем CADR, достигающим 360 м?/ч, что позволяет ей за минуту непрерывной работы очищать до 6000 литров воздуха. Благодаря высокой скорости очистки чистота воздуха в доме будет держаться как можно дольше. Тройная фильтрация обеспечивает эффективное улавливание до 99.97% частиц размером 0.3 мкм, благодаря чему дым, пыль, пыльца, мелкая шерсть домашних животных и чешуйки кожи исчезнут из воздуха, позволив вам наслаждаться благоприятным микроклиматом в помещении. Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Lite поддерживает подключение к смартфону, после чего через приложение Mi Home или Xiaomi Home можно регулировать параметры работы устройства и отслеживать ресурс фильтра, чтобы не пропустить момент, когда его необходимо будет заменить. Прибор можно активировать голосовыми командами при помощи голосового помощника Alexa или Google.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite EU (BHR5274GL)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Освежитель воздуха
Назначение прибора
очистка воздуха
Установка
напольная
Цвет
белый
Индикация
включения, работы, загрязнения фильтра
Фильтры
есть
Пульт ДУ
Да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
33
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Lite позволит дышать чистым и свежим воздухом без неприятных запахов и частичек пыли или пыльцы. Модель отличается высоким показателем CADR, достигающим 360 м?/ч, что позволяет ей за минуту непрерывной работы очищать до 6000 литров воздуха. Благодаря высокой скорости очистки чистота воздуха в доме будет держаться как можно дольше. Тройная фильтрация обеспечивает эффективное улавливание до 99.97% частиц размером 0.3 мкм, благодаря чему дым, пыль, пыльца, мелкая шерсть домашних животных и чешуйки кожи исчезнут из воздуха, позволив вам наслаждаться благоприятным микроклиматом в помещении. Очиститель воздуха Xiaomi Mi Smart Air Purifier 4 Lite поддерживает подключение к смартфону, после чего через приложение Mi Home или Xiaomi Home можно регулировать параметры работы устройства и отслеживать ресурс фильтра, чтобы не пропустить момент, когда его необходимо будет заменить. Прибор можно активировать голосовыми командами при помощи голосового помощника Alexa или Google.


Теги товара: белые
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Отзывы


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