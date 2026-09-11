Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г
Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) обладает уровнем эффективности, который достаточен для обеспечения качества отвода тепла с поверхности корпусов процессоров, установленных в мощных игровых компьютерах. Теплопроводность аксессуара составляет 8.5 Вт/(м·К). Это очень значительный показатель. Даже в значительной степени разогнанный процессор (при наличии кулера соответствующего уровня) будет функционировать в нужном температурном режиме. Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) поставляется в шприце. Такой тип фасовки обеспечивает удобство нанесения пасты. Масса термопасты – 4 г. Рабочая температура изделия варьируется в пределах от -50 до 150°C. Упаковка аксессуара имеет привлекательный вид. На упаковке размещена полная сопутствующая информация, в том числе – данные о свойствах и преимуществах термопасты. Внимание! Оформление упаковки товара может отличаться от представленных на фото вариантов. Выбор вида упаковки не предусмотрен.
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