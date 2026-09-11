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Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г

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Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 1
Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 2
Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 3
Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 4
Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 5
Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 6
Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 7
Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 8
Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 9
Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 10
Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 11
Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 12
Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 1
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 2
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 3
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 4
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 5
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 6
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 7
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 8
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 9
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 10
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 11
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 12
  • Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 533610
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Характеристики

Бренд
ARCTIC
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
12х2х1
Вес, г.
90

Описание товара Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г

Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) обладает уровнем эффективности, который достаточен для обеспечения качества отвода тепла с поверхности корпусов процессоров, установленных в мощных игровых компьютерах. Теплопроводность аксессуара составляет 8.5 Вт/(м·К). Это очень значительный показатель. Даже в значительной степени разогнанный процессор (при наличии кулера соответствующего уровня) будет функционировать в нужном температурном режиме. Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) поставляется в шприце. Такой тип фасовки обеспечивает удобство нанесения пасты. Масса термопасты – 4 г. Рабочая температура изделия варьируется в пределах от -50 до 150°C. Упаковка аксессуара имеет привлекательный вид. На упаковке размещена полная сопутствующая информация, в том числе – данные о свойствах и преимуществах термопасты. Внимание! Оформление упаковки товара может отличаться от представленных на фото вариантов. Выбор вида упаковки не предусмотрен.

Отзывы о товаре Термопаста Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound ORACO-MX40001-BL 4г




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Характеристики
Бренд
ARCTIC
Тип товара
Термопаста
Описание
Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) обладает уровнем эффективности, который достаточен для обеспечения качества отвода тепла с поверхности корпусов процессоров, установленных в мощных игровых компьютерах. Теплопроводность аксессуара составляет 8.5 Вт/(м·К). Это очень значительный показатель. Даже в значительной степени разогнанный процессор (при наличии кулера соответствующего уровня) будет функционировать в нужном температурном режиме. Термопаста Arctic Cooling MX-4 (2019) поставляется в шприце. Такой тип фасовки обеспечивает удобство нанесения пасты. Масса термопасты – 4 г. Рабочая температура изделия варьируется в пределах от -50 до 150°C. Упаковка аксессуара имеет привлекательный вид. На упаковке размещена полная сопутствующая информация, в том числе – данные о свойствах и преимуществах термопасты. Внимание! Оформление упаковки товара может отличаться от представленных на фото вариантов. Выбор вида упаковки не предусмотрен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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