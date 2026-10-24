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Термопаста ExeGate KPT-WMK 50г шприц с лопаткой (EX293381RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопаста ExeGate KPT-WMK 50г шприц с лопаткой (EX293381RUS)

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Термопаста ExeGate KPT-WMK 50г шприц с лопаткой (EX293381RUS) - фото 1
Термопаста ExeGate KPT-WMK 50г шприц с лопаткой (EX293381RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопаста
  • Термопаста ExeGate KPT-WMK 50г шприц с лопаткой (EX293381RUS) - фото 1
  • Термопаста ExeGate KPT-WMK 50г шприц с лопаткой (EX293381RUS) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
260 руб.  580 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625721
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Термопаста ExeGate KPT-WMK 50г шприц с лопаткой (EX293381RUS)
260 руб. -55%
580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Размеры в упаковке, см
24х9х4
Вес, г.
20

Описание товара Термопаста ExeGate KPT-WMK 50г шприц с лопаткой (EX293381RUS)

Высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность. Широкий ассортимент фасовки. Лопатка в комплекте для равномерного нанесения.

Отзывы о товаре Термопаста ExeGate KPT-WMK 50г шприц с лопаткой (EX293381RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Термопаста
Описание
Высокий коэффициент теплопроводности обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Оптимальная консистенция. Герметичный шприц удобен при дозировке и нанесении пасты на охлаждаемую поверхность. Широкий ассортимент фасовки. Лопатка в комплекте для равномерного нанесения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Термопаста ExeGate KPT-WMK 50г шприц с лопаткой (EX293381RUS) - по цене 260 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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