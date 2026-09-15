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Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394

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Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394 - фото 1
Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394 - фото 2
Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Материал
фторэластомер
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 5
Цвет
черный
  • Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394 - фото 1
  • Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394 - фото 2
  • Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
300 руб.  720 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 533522
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394
300 руб. -58%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Кабель
Материал
фторэластомер
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х1
Вес, г.
30

Описание товара Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394

Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов от бренда RED LINE — это оптимальное сочетание стиля и функциональности. Представляем кабель RED LINE, специально разработанный для пользователей Xiaomi Mi Band 5. Этот аксессуар, выполненный в элегантном черном цвете, станет идеальным компаньоном для вашего фитнес-браслета.

Отзывы о товаре Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Кабель
Материал
фторэластомер
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов от бренда RED LINE — это оптимальное сочетание стиля и функциональности. Представляем кабель RED LINE, специально разработанный для пользователей Xiaomi Mi Band 5. Этот аксессуар, выполненный в элегантном черном цвете, станет идеальным компаньоном для вашего фитнес-браслета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394 - стоимость товара 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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