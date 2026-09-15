Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Материал
фторэластомер
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 5
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%300 руб. 720 руб.
В наличии
Код товара: 533522
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
300 руб. -58%
720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Материал
фторэластомер
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х1
Вес, г.
30
Описание товара Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов от бренда RED LINE — это оптимальное сочетание стиля и функциональности. Представляем кабель RED LINE, специально разработанный для пользователей Xiaomi Mi Band 5. Этот аксессуар, выполненный в элегантном черном цвете, станет идеальным компаньоном для вашего фитнес-браслета.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Материал
фторэластомер
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов от бренда RED LINE — это оптимальное сочетание стиля и функциональности. Представляем кабель RED LINE, специально разработанный для пользователей Xiaomi Mi Band 5. Этот аксессуар, выполненный в элегантном черном цвете, станет идеальным компаньоном для вашего фитнес-браслета.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Кабель Red Line USB Charger Xiaomi Mi Band 5 Black УТ000021394 - стоимость товара 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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