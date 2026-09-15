Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка
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Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%270 руб. 660 руб.
В наличии
Код товара: 531125
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
270 руб. -59%
660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Tecno Spark 8C
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х40
Вес, г.
30
Описание товара Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO – это надежная защита вашего устройства от царапин, потертостей и других повреждений. Они созданы для того, чтобы поддерживать идеальный вид экрана вашего смартфона и продлевать срок его службы. Специально разработанные для экрана, данные защитные решения имеют минимальную толщину всего 0.26 мм, что делает их практически незаметными и никак не влияет на чувствительность сенсора. Изготовленные из высококачественного стекла с твердостью 9, они обеспечивают исключительную прочность, устойчивость к ударным нагрузкам и долговечность в использовании. Продукция от бренда BoraSCO сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, предоставляя пользователям уверенность и комфорт каждый день.
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Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Tecno Spark 8C
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO – это надежная защита вашего устройства от царапин, потертостей и других повреждений. Они созданы для того, чтобы поддерживать идеальный вид экрана вашего смартфона и продлевать срок его службы. Специально разработанные для экрана, данные защитные решения имеют минимальную толщину всего 0.26 мм, что делает их практически незаметными и никак не влияет на чувствительность сенсора. Изготовленные из высококачественного стекла с твердостью 9, они обеспечивают исключительную прочность, устойчивость к ударным нагрузкам и долговечность в использовании. Продукция от бренда BoraSCO сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, предоставляя пользователям уверенность и комфорт каждый день.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамка - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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