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Большой набор Нескучные игры "Илья Муромец" арт.8195 /8 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Большой набор Нескучные игры "Илья Муромец" арт.8195 /8

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Большой набор Нескучные игры &quot;Илья Муромец&quot; арт.8195 /8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 450 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527734
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х4
Вес, г.
770

Описание товара Большой набор Нескучные игры "Илья Муромец" арт.8195 /8

Игрушка от бренда Нескучные игры Большой набор Илья Муромец 8195 /8 развивает творческое мышление и фантазию, выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка.

Отзывы о товаре Большой набор Нескучные игры "Илья Муромец" арт.8195 /8




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Нескучные игры Большой набор Илья Муромец 8195 /8 развивает творческое мышление и фантазию, выполнена из качественных материалов, безвредных для здоровья ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Большой набор Нескучные игры "Илья Муромец" арт.8195 /8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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