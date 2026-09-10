Кукольный театр "Жили были" со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%1 960 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393574
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
7 кукол, сценарий, упаковка
Материал
ПВХ, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х31х5
Вес, г.
940
Описание товара Кукольный театр "Жили были" со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218
Набор для кукольного театра, который состоит из 7 разных персонажей. Выполнен из качественных, гипоаллергенных материалов. Позволит ребенку интересно и весело провести время, развить фантазию, моторику рук и поставить правильную речь. Для детей от 3 лет и старше.
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Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
7 кукол, сценарий, упаковка
Материал
ПВХ, текстиль
Страна производитель
Китай
Набор для кукольного театра, который состоит из 7 разных персонажей. Выполнен из качественных, гипоаллергенных материалов. Позволит ребенку интересно и весело провести время, развить фантазию, моторику рук и поставить правильную речь. Для детей от 3 лет и старше.
Кукольный театр "Жили были" со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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