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Кукольный театр "Жили были" со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукольный театр "Жили были" со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218

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Кукольный театр &quot;Жили были&quot; со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218 - фото 1
Кукольный театр &quot;Жили были&quot; со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218 - фото 2
Кукольный театр &quot;Жили были&quot; со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
  • Кукольный театр &quot;Жили были&quot; со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218 - фото 1
  • Кукольный театр &quot;Жили были&quot; со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218 - фото 2
  • Кукольный театр &quot;Жили были&quot; со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 960 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 393574
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Характеристики

Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
7 кукол, сценарий, упаковка
Материал
ПВХ, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х31х5
Вес, г.
940

Описание товара Кукольный театр "Жили были" со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218

Набор для кукольного театра, который состоит из 7 разных персонажей. Выполнен из качественных, гипоаллергенных материалов. Позволит ребенку интересно и весело провести время, развить фантазию, моторику рук и поставить правильную речь. Для детей от 3 лет и старше.

Отзывы о товаре Кукольный театр "Жили были" со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218




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Характеристики
Бренд
Русский Стиль.
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
7 кукол, сценарий, упаковка
Материал
ПВХ, текстиль
Страна производитель
Китай
Описание
Набор для кукольного театра, который состоит из 7 разных персонажей. Выполнен из качественных, гипоаллергенных материалов. Позволит ребенку интересно и весело провести время, развить фантазию, моторику рук и поставить правильную речь. Для детей от 3 лет и старше.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукольный театр "Жили были" со шторкой новая упаковка Русский стиль 11218 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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