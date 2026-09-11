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Кукольный театр Кудесники "Битый небитого везет" арт. СИ-675/3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кукольный театр Кудесники "Битый небитого везет" арт. СИ-675/3

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Кукольный театр Кудесники &quot;Битый небитого везет&quot; арт. СИ-675/3 - фото 1
Кукольный театр Кудесники &quot;Битый небитого везет&quot; арт. СИ-675/3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
  • Кукольный театр Кудесники &quot;Битый небитого везет&quot; арт. СИ-675/3 - фото 1
  • Кукольный театр Кудесники &quot;Битый небитого везет&quot; арт. СИ-675/3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511047
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Характеристики

Бренд
Кудесники
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
куклы: старик со старухой, волк-зубами щёлк, лисичка-сестричка, сенарий, сцена
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х6
Вес, г.
200

Описание товара Кукольный театр Кудесники "Битый небитого везет" арт. СИ-675/3

Игровой набор позволяет разыграть кукольный спектакль в семейном кругу или в кругу знакомых и друзей. Игршки надеваются на руку и легко управляются. Персонажы русской народной сказки также могут быть использованы для постановки спектакля по любому другому сценарию, сочиненному ребенком.

Отзывы о товаре Кукольный театр Кудесники "Битый небитого везет" арт. СИ-675/3




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Характеристики
Бренд
Кудесники
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
куклы: старик со старухой, волк-зубами щёлк, лисичка-сестричка, сенарий, сцена
Материал
пластик, текстиль
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор позволяет разыграть кукольный спектакль в семейном кругу или в кругу знакомых и друзей. Игршки надеваются на руку и легко управляются. Персонажы русской народной сказки также могут быть использованы для постановки спектакля по любому другому сценарию, сочиненному ребенком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кукольный театр Кудесники "Битый небитого везет" арт. СИ-675/3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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