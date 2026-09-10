Кукольный театр "Волк и лиса" маленький Русский стиль 11250
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 270 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393569
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
4 фигурки, упаковка
Материал
ПВХ, текстиль
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
220
Описание товара Кукольный театр "Волк и лиса" маленький Русский стиль 11250
Игровой набор с куклами-перчатками по русской народной сказке Волк и лиса (4 персонажа). Игра прекрасно развивает речь и память.
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Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
4 фигурки, упаковка
Материал
ПВХ, текстиль
Страна производитель
Китай
Игровой набор с куклами-перчатками по русской народной сказке Волк и лиса (4 персонажа). Игра прекрасно развивает речь и память.
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