Набор Maped из 8 предметов "Tatoo" пенал,ластик,точилка,ручка 4 цв., 2 черногр. каранд арт.899708
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для творества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%860 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525645
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для рисования/раскраска
Материал
дерево, пластик
Комплектация
пенал, ластик, точилка, ручка 4 шт, карандаши 2 шт.
Особенности
упаковка - блистер
Дополнительно
в пенале
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
450
Описание товара Набор Maped из 8 предметов "Tatoo" пенал,ластик,точилка,ручка 4 цв., 2 черногр. каранд арт.899708
Набор для творества Maped Tatoo 899708 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость, терпение и содержит в себе самое необходимое.
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Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для рисования/раскраска
Материал
дерево, пластик
Комплектация
пенал, ластик, точилка, ручка 4 шт, карандаши 2 шт.
Особенности
упаковка - блистер
Дополнительно
в пенале
Страна производитель
Россия
Набор для творества Maped Tatoo 899708 способствует развитию творческого потенциала, воспитывает усидчивость, терпение и содержит в себе самое необходимое.
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Набор Maped из 8 предметов "Tatoo" пенал,ластик,точилка,ручка 4 цв., 2 черногр. каранд арт.899708 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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