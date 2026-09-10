Чудесная вешалка "Медведь" 367252
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Характеристики
Тип товара
Набор для творества
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%700 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398847
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для выжигания
Материал
бумага, пластмасса, дерево, металл
Комплектация
выжигательный аппарат с 5 сменными насадками, основа под вешалку, фанера без рисунка, копировальная бумага, инструкция
Особенности
размер 24.8x36.5x7.5 см
Дополнительно
от 8 лет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
37х25х8
Вес, г.
483
Описание товара Чудесная вешалка "Медведь" 367252
Теперь не нужно думать, как сделать линии более тонкими, где найти подходящий материал для будущей картины - все в этой коробке, Во-первых, это удобный современный выжигательный аппарат с 6 сменными насадками, чтобы вам было легче сотворить именно то, что вы задумали. Во-вторых, это два листа фанеры: один с уже нанесенным сюжетом будущего рисунка, а второй - чистый. Потренируйтесь и приступайте к созданию своего уникального панно, экспериментируйте, открывайте новые грани творчества.
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Бренд
Тип товара
Набор для творества
Тип товара
набор для выжигания
Материал
бумага, пластмасса, дерево, металл
Комплектация
выжигательный аппарат с 5 сменными насадками, основа под вешалку, фанера без рисунка, копировальная бумага, инструкция
Особенности
размер 24.8x36.5x7.5 см
Дополнительно
от 8 лет
Страна производитель
Россия
Теперь не нужно думать, как сделать линии более тонкими, где найти подходящий материал для будущей картины - все в этой коробке, Во-первых, это удобный современный выжигательный аппарат с 6 сменными насадками, чтобы вам было легче сотворить именно то, что вы задумали. Во-вторых, это два листа фанеры: один с уже нанесенным сюжетом будущего рисунка, а второй - чистый. Потренируйтесь и приступайте к созданию своего уникального панно, экспериментируйте, открывайте новые грани творчества.
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