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Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное

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Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - фото 1
Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - фото 2
Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - фото 3
Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - фото 4
Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - фото 5
Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - фото 1
  • Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - фото 2
  • Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - фото 3
  • Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - фото 4
  • Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - фото 5
  • Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
340 руб.  840 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 524877
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное
340 руб. -60%
840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pero
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi Note 11
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное

Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero представляют собой идеальное сочетание прочности и элегантности. Эти аксессуары предназначены для обеспечения надежной защиты экранов ваших устройств от царапин, трещин и других повреждений. Толщина стекла составляет всего 0.3 мм, что делает его практически незаметным и не влияет на чувствительность сенсора экрана. Изготовленные из высококачественного материала, защитные стекла Pero обладают твердостью 9H, что свидетельствует о их максимальной устойчивости к механическим повреждениям. Это означает, что они могут выдерживать значительное давление и защищать ваш экран даже в самых экстремальных условиях. Бренд Pero позаботился о том, чтобы установка защитного стекла была простой и быстрой, благодаря продуманной конструкции и комплекту установочных принадлежностей. Защитные стекла и пленки Pero – это надежный выбор для тех, кто хочет продлить жизнь своего устройства, сохраняя его первоначальный вид без компромиссов в качестве и функциональности.

Отзывы о товаре Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное




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Характеристики
Бренд
Pero
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi Note 11
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero представляют собой идеальное сочетание прочности и элегантности. Эти аксессуары предназначены для обеспечения надежной защиты экранов ваших устройств от царапин, трещин и других повреждений. Толщина стекла составляет всего 0.3 мм, что делает его практически незаметным и не влияет на чувствительность сенсора экрана. Изготовленные из высококачественного материала, защитные стекла Pero обладают твердостью 9H, что свидетельствует о их максимальной устойчивости к механическим повреждениям. Это означает, что они могут выдерживать значительное давление и защищать ваш экран даже в самых экстремальных условиях. Бренд Pero позаботился о том, чтобы установка защитного стекла была простой и быстрой, благодаря продуманной конструкции и комплекту установочных принадлежностей. Защитные стекла и пленки Pero – это надежный выбор для тех, кто хочет продлить жизнь своего устройства, сохраняя его первоначальный вид без компромиссов в качестве и функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 340 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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