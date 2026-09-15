Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное
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Характеристики
Описание товара Защитное стекло PERO Full Glue для Xiaomi Redmi Note 11 черное
Защитные стекла и пленки для телефонов от бренда Pero представляют собой идеальное сочетание прочности и элегантности. Эти аксессуары предназначены для обеспечения надежной защиты экранов ваших устройств от царапин, трещин и других повреждений. Толщина стекла составляет всего 0.3 мм, что делает его практически незаметным и не влияет на чувствительность сенсора экрана. Изготовленные из высококачественного материала, защитные стекла Pero обладают твердостью 9H, что свидетельствует о их максимальной устойчивости к механическим повреждениям. Это означает, что они могут выдерживать значительное давление и защищать ваш экран даже в самых экстремальных условиях. Бренд Pero позаботился о том, чтобы установка защитного стекла была простой и быстрой, благодаря продуманной конструкции и комплекту установочных принадлежностей. Защитные стекла и пленки Pero – это надежный выбор для тех, кто хочет продлить жизнь своего устройства, сохраняя его первоначальный вид без компромиссов в качестве и функциональности.
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