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Защитное стекло Red line черный для Apple iPhone 12 Pro Max антиблик. 1шт. (УТ000021879) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитное стекло Red line черный для Apple iPhone 12 Pro Max антиблик. 1шт. (УТ000021879)

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Защитное стекло Red line черный для Apple iPhone 12 Pro Max антиблик. 1шт. (УТ000021879)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414614
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100

Описание товара Защитное стекло Red line черный для Apple iPhone 12 Pro Max антиблик. 1шт. (УТ000021879)

Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.

Отзывы о товаре Защитное стекло Red line черный для Apple iPhone 12 Pro Max антиблик. 1шт. (УТ000021879)




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное для смартфона
Описание
Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитное стекло Red line черный для Apple iPhone 12 Pro Max антиблик. 1шт. (УТ000021879) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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