Адаптер Telecom DVI-D 25M ---> VGA 15F, 0.15м, (TA491)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524735
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переходник
Длина кабеля, м
0.15
Интерфейс
DVI - VGA
Разъемы
DVI-D (M), VGA (F)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
100
Описание товара Адаптер Telecom DVI-D 25M ---> VGA 15F, 0.15м, (TA491)
Кабель-переходник DVI-D (24+1) (штекер Папа) - VGA (разъём Мама) предназначен для подключения устройств с разъемом DVI к VGA устройствам. Максимальный видео режим HDTV 1080p@60 Hz.
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Бренд
Тип товара
Переходник
Длина кабеля, м
0.15
Интерфейс
DVI - VGA
Разъемы
DVI-D (M), VGA (F)
Страна производитель
Китай
Кабель-переходник DVI-D (24+1) (штекер Папа) - VGA (разъём Мама) предназначен для подключения устройств с разъемом DVI к VGA устройствам. Максимальный видео режим HDTV 1080p@60 Hz.
Адаптер Telecom DVI-D 25M ---> VGA 15F, 0.15м, (TA491) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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