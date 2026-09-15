Адаптер Telecom DP --> HDMI-F 0.2m , серый металлик, оплетка, 4K@60Hz, (TA560)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
В наличии
Код товара: 524788
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 210 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переходник
Длина кабеля, м
0.2
Интерфейс
DisplayPort - HDMI
Разъемы
DisplayPort (M), HDMI (F)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
90
Описание товара Адаптер Telecom DP --> HDMI-F 0.2m , серый металлик, оплетка, 4K@60Hz, (TA560)
Подключите ваш компьютер с портом DisplayPort через этот кабель-переходник к HDMI кабелю, соединенному с экраном телевизора, проектора или ЖК-монитора и наслаждайтесь высококачественным видео и звуком на большом экране – на работе, в игре или при просмотре фильма. Кабель надежно и стабильно передает сигнал. Это лучшее решение для устройства с Display Port - дополнительных переходников не потребуется
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Переходник
Длина кабеля, м
0.2
Интерфейс
DisplayPort - HDMI
Разъемы
DisplayPort (M), HDMI (F)
Страна производитель
Китай
Подключите ваш компьютер с портом DisplayPort через этот кабель-переходник к HDMI кабелю, соединенному с экраном телевизора, проектора или ЖК-монитора и наслаждайтесь высококачественным видео и звуком на большом экране – на работе, в игре или при просмотре фильма. Кабель надежно и стабильно передает сигнал. Это лучшее решение для устройства с Display Port - дополнительных переходников не потребуется
Купить Адаптер Telecom DP --> HDMI-F 0.2m , серый металлик, оплетка, 4K@60Hz, (TA560) - по цене 1210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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