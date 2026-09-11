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Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 "Кошки-мышки" (45х32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 "Кошки-мышки" (45х32)

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Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 &quot;Кошки-мышки&quot; (45х32) - фото 1
Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 &quot;Кошки-мышки&quot; (45х32) - фото 2
Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 &quot;Кошки-мышки&quot; (45х32) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бизиборд
  • Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 &quot;Кошки-мышки&quot; (45х32) - фото 1
  • Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 &quot;Кошки-мышки&quot; (45х32) - фото 2
  • Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 &quot;Кошки-мышки&quot; (45х32) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
2 170 руб.  3 723 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524381
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, металл
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х1
Вес, г.
500

Описание товара Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 "Кошки-мышки" (45х32)

Бизиборд Нескучные игры Кошки-мышки, 7905 понравится любому малышу. Многофункциональная игрушка для детей. С одной стороны, это развивающая панель, на которой расположено множество элементов для развития мелкой моторики и логики ребенка. А, с другой стороны, это подвижные декорации для инсценировки сказки. Сначала Вы сами можете рассказывать малышу историю, а затем просите его присоединиться. Такая инсценировка отлично развивает речь и память ребенка.

Отзывы о товаре Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 "Кошки-мышки" (45х32)




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Бизиборд
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево, металл
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
Бизиборд Нескучные игры Кошки-мышки, 7905 понравится любому малышу. Многофункциональная игрушка для детей. С одной стороны, это развивающая панель, на которой расположено множество элементов для развития мелкой моторики и логики ребенка. А, с другой стороны, это подвижные декорации для инсценировки сказки. Сначала Вы сами можете рассказывать малышу историю, а затем просите его присоединиться. Такая инсценировка отлично развивает речь и память ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Развивающая доска Нескучные игры №4 арт.7905 "Кошки-мышки" (45х32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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