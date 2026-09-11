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Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый

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Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото 1
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото 2
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото 1
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото 2
  • Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 519338
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.1
Габаритные размеры, мм
67x143x16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
300

Описание товара Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый

Портативный аккумулятор. Благодаря ему в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.1
Габаритные размеры, мм
67x143x16
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный аккумулятор. Благодаря ему в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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