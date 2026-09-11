Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 519338
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.1
Габаритные размеры, мм
67x143x16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
300
Описание товара Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый
Портативный аккумулятор. Благодаря ему в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.
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Теги товара: На 10000 mAh
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Бренд
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Индикатор заряда
да
Макс. выходной ток, А
2.1
Габаритные размеры, мм
67x143x16
Страна производитель
Китай
Портативный аккумулятор. Благодаря ему в вашем распоряжении будет дополнительный запас энергии.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Для телефона, На 20000 mAh, На 5000 mAh, Для планшета, Универсальные внешние
Теги товара: На 10000 mAh
Внешний аккумулятор Cactus CS-PBFSKT-10000 10000mAh 2.1A 2xUSB белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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