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Чехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+, сиреневый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+, сиреневый

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Чехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+, сиреневый - фото 1
Чехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+, сиреневый - фото 2
Чехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+, сиреневый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
сиреневый
  • Чехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+, сиреневый - фото 1
  • Чехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+, сиреневый - фото 2
  • Чехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+, сиреневый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 140 руб.  1 420 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 518714
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+, сиреневый
1 140 руб. -20%
1 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
сиреневый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Чехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+, сиреневый

Первый в мире 100% биоразлагаемый противоударный чехол с антибактериальной защитой и продвинутой технологией амортизации. Воздушные карманы по углам и торцам чехла поглощают и рассеивают ударную волну, защищая от повреждений ваше устройство. Интегрированный в покрытие IMPACTHANE защищает от многих распространенных бактерий и уничтожает до 99.99% микробов. Приподнятые края, разработанные для защиты вашего устройства и объектива камеры при падении. Может быть утилизирован с пищевыми отходами и компостом. Минималистичный дизайн органично повторяет естественные контуры вашего телефона.

Отзывы о товаре Чехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+, сиреневый




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Характеристики
Бренд
ItSkins
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал чехла
силикон
Цвет
сиреневый
Страна производитель
Китай
Описание
Первый в мире 100% биоразлагаемый противоударный чехол с антибактериальной защитой и продвинутой технологией амортизации. Воздушные карманы по углам и торцам чехла поглощают и рассеивают ударную волну, защищая от повреждений ваше устройство. Интегрированный в покрытие IMPACTHANE защищает от многих распространенных бактерий и уничтожает до 99.99% микробов. Приподнятые края, разработанные для защиты вашего устройства и объектива камеры при падении. Может быть утилизирован с пищевыми отходами и компостом. Минималистичный дизайн органично повторяет естественные контуры вашего телефона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+, сиреневый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1140 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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