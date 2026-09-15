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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Blue УТ000025160 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Blue УТ000025160

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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Blue УТ000025160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%
270 руб.  660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 513744
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Blue УТ000025160
270 руб. -59%
660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
синий
Особенности
без застежки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х1
Вес, г.
30

Описание товара Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Blue УТ000025160

Ремешок для часов Red line выполнен из прочного и приятного на ощупь нейлона. Такой аксессуар идеально подойдет для Xiaomi Mi Band 6. Яркий синий цвет добавит индивидуальности вашему фитнес-браслету и выгодно выделит его среди других. Материал надежен в повседневной носке — не протирается, не доставляет дискомфорта на руке и отлично сохраняет форму. Персонализируйте свой трекер и сделайте его максимально удобным с этим стильным ремешком!



Теги товара: детские ремешки

Отзывы о товаре Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Blue УТ000025160




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
синий
Особенности
без застежки
Страна производитель
Китай
Описание
Ремешок для часов Red line выполнен из прочного и приятного на ощупь нейлона. Такой аксессуар идеально подойдет для Xiaomi Mi Band 6. Яркий синий цвет добавит индивидуальности вашему фитнес-браслету и выгодно выделит его среди других. Материал надежен в повседневной носке — не протирается, не доставляет дискомфорта на руке и отлично сохраняет форму. Персонализируйте свой трекер и сделайте его максимально удобным с этим стильным ремешком!


Теги товара: детские ремешки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Blue УТ000025160 - стоимость товара 270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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