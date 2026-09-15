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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Black УТ000025159 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Black УТ000025159

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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Black УТ000025159
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
290 руб.  720 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 513743
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Black УТ000025159
290 руб. -60%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
черный
Особенности
без застежки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х3
Вес, г.
30

Описание товара Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Black УТ000025159

Ремешок Red Line сделан из высокопрочного материала, устойчивого к воздействию влаги и разрыву.

Отзывы о товаре Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Black УТ000025159




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
черный
Особенности
без застежки
Страна производитель
Китай
Описание
Ремешок Red Line сделан из высокопрочного материала, устойчивого к воздействию влаги и разрыву.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Black УТ000025159 - по цене 290 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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