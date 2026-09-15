Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Black УТ000025159
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%290 руб. 720 руб.
В наличии
Код товара: 513743
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
290 руб. -60%
720 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
черный
Особенности
без застежки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х3
Вес, г.
30
Описание товара Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Black УТ000025159
Ремешок Red Line сделан из высокопрочного материала, устойчивого к воздействию влаги и разрыву.
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Бренд
Тип товара
Ремешок для часов
Материал
нейлон
Совместимость
для Xiaomi Mi Band 6
Цвет
черный
Особенности
без застежки
Страна производитель
Китай
Ремешок Red Line сделан из высокопрочного материала, устойчивого к воздействию влаги и разрыву.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, ремешки для фитнес браслетов, ремешки для смарт часов, детские ремешки
Ремешок Red Line для Xiaomi Mi Band 6 Nylon Braid 160mm Black УТ000025159 - по цене 290 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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