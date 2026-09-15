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Стекло защитное BoraSCO Armor Pro для Realme Watch 3 Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекло защитное BoraSCO Armor Pro для Realme Watch 3 Pro

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Стекло защитное BoraSCO Armor Pro для Realme Watch 3 Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Материал
полимер
Совместимость
Realme Watch 3 Pro
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
280 руб.  720 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587934
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Стекло защитное BoraSCO Armor Pro для Realme Watch 3 Pro
280 руб. -61%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Материал
полимер
Совместимость
Realme Watch 3 Pro
Цвет
прозрачный
Особенности
прочность 6H
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
20

Описание товара Стекло защитное BoraSCO Armor Pro для Realme Watch 3 Pro

Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов BoraSCO - это надежные защитные стекла, обеспечивающие максимальную защиту вашего устройства. Изготовленные в Китае, они сочетают в себе качество и доступность, гарантируя долгий срок службы вашему гаджету. Эти защитные стекла созданы с учетом всех особенностей экранов современных смарт-устройств, легко устанавливаются и обеспечивают высокую степень прозрачности, не искажая изображение. Оптимальная толщина материала обеспечивает надежную защиту от царапин, потертостей и мелких повреждений, сохраняя сенсорную чувствительность и отзывчивость экрана. Бренд BoraSCO гордится своей репутацией производителя качественных и доступных аксессуаров, и эти защитные стекла не исключение.

Отзывы о товаре Стекло защитное BoraSCO Armor Pro для Realme Watch 3 Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Материал
полимер
Совместимость
Realme Watch 3 Pro
Цвет
прозрачный
Особенности
прочность 6H
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов BoraSCO - это надежные защитные стекла, обеспечивающие максимальную защиту вашего устройства. Изготовленные в Китае, они сочетают в себе качество и доступность, гарантируя долгий срок службы вашему гаджету. Эти защитные стекла созданы с учетом всех особенностей экранов современных смарт-устройств, легко устанавливаются и обеспечивают высокую степень прозрачности, не искажая изображение. Оптимальная толщина материала обеспечивает надежную защиту от царапин, потертостей и мелких повреждений, сохраняя сенсорную чувствительность и отзывчивость экрана. Бренд BoraSCO гордится своей репутацией производителя качественных и доступных аксессуаров, и эти защитные стекла не исключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное BoraSCO Armor Pro для Realme Watch 3 Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 280 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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