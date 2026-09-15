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Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный

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Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный - фото 1
Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный - фото 2
Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный - фото 3
Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy A03 Core
Цвет
черный
  • Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный - фото 1
  • Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный - фото 2
  • Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный - фото 3
  • Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
440 руб.  590 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 512160
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный
440 руб. -25%
590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy A03 Core
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х2
Вес, г.
40

Описание товара Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный

Накладка Samsung предназначена для защиты смартфона Samsung Galaxy A03 Core при падениях, ударах, предохраняет от царапин и загрязнений. Благодаря тому, что чехол создан специально для данной модели, он плотно прилегает к корпусу, обеспечивая должную защиту, и имеет все необходимые технологические отверстия под разъемы и объектив камеры, чтобы пользоваться всем функционалом смартфона, не снимая чехла. А высококачественный материал, из которого изготовлен клип-кейс, не только успешно противостоит механическим повреждениям, но и долго сохраняет без выцветания оригинальный цвет.

Отзывы о товаре Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy A03 Core
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Накладка Samsung предназначена для защиты смартфона Samsung Galaxy A03 Core при падениях, ударах, предохраняет от царапин и загрязнений. Благодаря тому, что чехол создан специально для данной модели, он плотно прилегает к корпусу, обеспечивая должную защиту, и имеет все необходимые технологические отверстия под разъемы и объектив камеры, чтобы пользоваться всем функционалом смартфона, не снимая чехла. А высококачественный материал, из которого изготовлен клип-кейс, не только успешно противостоит механическим повреждениям, но и долго сохраняет без выцветания оригинальный цвет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол-накладка Samsung EF-QA032TBEGRU Soft Clear Cover для Galaxy A03 Core черный - по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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