Детская тележка с одним колесом Совтехстром садовая арт.У488 /2 (красная)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511434
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушка
Возраст
от 3-х лет
Комплектация
тележка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
73х35х33
Вес, кг.
3.1
Описание товара Детская тележка с одним колесом Совтехстром садовая арт.У488 /2 (красная)
Тележка имеет одно большое колесо, вместительный корпус чаши и удобные две ручки с наконечниками, предотвращающие какое-либо повреждение рук во время игры.
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Бренд
Тип товара
Игрушка
Возраст
от 3-х лет
Комплектация
тележка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Тележка имеет одно большое колесо, вместительный корпус чаши и удобные две ручки с наконечниками, предотвращающие какое-либо повреждение рук во время игры.
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