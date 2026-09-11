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Детская тележка с одним колесом Совтехстром садовая арт.У488 /2 (красная) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Детская тележка с одним колесом Совтехстром садовая арт.У488 /2 (красная)

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Детская тележка с одним колесом Совтехстром садовая арт.У488 /2 (красная) - фото 1
Детская тележка с одним колесом Совтехстром садовая арт.У488 /2 (красная) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка
  • Детская тележка с одним колесом Совтехстром садовая арт.У488 /2 (красная) - фото 1
  • Детская тележка с одним колесом Совтехстром садовая арт.У488 /2 (красная) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511434
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Характеристики

Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игрушка
Возраст
от 3-х лет
Комплектация
тележка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
73х35х33
Вес, кг.
3.1

Описание товара Детская тележка с одним колесом Совтехстром садовая арт.У488 /2 (красная)

Тележка имеет одно большое колесо, вместительный корпус чаши и удобные две ручки с наконечниками, предотвращающие какое-либо повреждение рук во время игры.

Отзывы о товаре Детская тележка с одним колесом Совтехстром садовая арт.У488 /2 (красная)




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Характеристики
Бренд
Совтехстром
Тип товара
Игрушка
Возраст
от 3-х лет
Комплектация
тележка, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
Тележка имеет одно большое колесо, вместительный корпус чаши и удобные две ручки с наконечниками, предотвращающие какое-либо повреждение рук во время игры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Детская тележка с одним колесом Совтехстром садовая арт.У488 /2 (красная) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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