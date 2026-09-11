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Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
870 руб.
1 700
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 511424
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Описание товара Строительный набор СВСД Стена 25 эл. арт.5005/5246 /5
Набор геометрических фигур для архитектурного конструирования среднего уровня сложности. Содержит 25 строительных элементов, с помощью которых Ваш ребёнок сможет построить более сложные фигуры. Одинаково хорошо подходит для индивидуальных и совместных игр. Развивает цветовосприятие и созидательность, прививает способность логически мыслить, учит усидчивости и желанию довести начатое дело до конца. Построив из нашего набора дом, замок или крепость, его можно комбинировать с другими, более мелкими игрушками. В любом случае, необходимо помочь ребёнку и построить хотя бы одну фигуру совместными усилиями. Это нужно для того, чтобы дать направление его размышлениям о возможных вариантах строительства. И помните главное: дети требуют к себе большего внимания, чем многие из нас могут уделить им. Для достижения семейной гармонии больше уделяйте времени своим детям.
Набор геометрических фигур для архитектурного конструирования среднего уровня сложности. Содержит 25 строительных элементов, с помощью которых Ваш ребёнок сможет построить более сложные фигуры. Одинаково хорошо подходит для индивидуальных и совместных игр. Развивает цветовосприятие и созидательность, прививает способность логически мыслить, учит усидчивости и желанию довести начатое дело до конца. Построив из нашего набора дом, замок или крепость, его можно комбинировать с другими, более мелкими игрушками. В любом случае, необходимо помочь ребёнку и построить хотя бы одну фигуру совместными усилиями. Это нужно для того, чтобы дать направление его размышлениям о возможных вариантах строительства. И помните главное: дети требуют к себе большего внимания, чем многие из нас могут уделить им. Для достижения семейной гармонии больше уделяйте времени своим детям.
Строительный набор СВСД Стена 25 эл. арт.5005/5246 /5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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