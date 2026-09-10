Юла-карусель "Лесная сказка" 17 см в пакете 01385
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игрушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%850 руб. 1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393604
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игрушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х20
Вес, г.
350
Описание товара Юла-карусель "Лесная сказка" 17 см в пакете 01385
Юла Лесная сказка это динамичная игрушка, которая приведёт восторг малыша своими яркими насыщенными цветами и забавным вращением. Под прозрачным куполом, словно на карусели расположились лесные зверушки. Чтобы наблюдать, как они забавно кружатся нужно нажать на кнопку пускового механизма. Волчок развивает у детей координацию движений, учит концентрировать своё внимание на определённом предмете.
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Юла Лесная сказка это динамичная игрушка, которая приведёт восторг малыша своими яркими насыщенными цветами и забавным вращением. Под прозрачным куполом, словно на карусели расположились лесные зверушки. Чтобы наблюдать, как они забавно кружатся нужно нажать на кнопку пускового механизма. Волчок развивает у детей координацию движений, учит концентрировать своё внимание на определённом предмете.
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