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Меховая гармонь Нескучные игры "Елочка" арт.С1-1 (Тула) /50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Меховая гармонь Нескучные игры "Елочка" арт.С1-1 (Тула) /50

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Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 1
Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 2
Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 3
Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 4
Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 5
Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 6
Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 7
Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Музыкальные игрушки
  • Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 1
  • Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 2
  • Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 3
  • Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 4
  • Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 5
  • Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 6
  • Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 7
  • Меховая гармонь Нескучные игры &quot;Елочка&quot; арт.С1-1 (Тула) /50 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 040 руб.  1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511256
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размер 8x12 см
Материал
пластик
Особенности
звук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х9
Вес, г.
200

Описание товара Меховая гармонь Нескучные игры "Елочка" арт.С1-1 (Тула) /50

Детский музыкальный инструмент Меховая гармонь от компании ТулИгрушка представляет собой интересную игрушку с которой ребенок сможет продемонстрировать свои творческие способности на домашнем концерте. Таким образом, он получит возможность подражать любимым персонажам из мультфильмов, многие из которых виртуозно играют на гармошке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Меховая гармонь Нескучные игры "Елочка" арт.С1-1 (Тула) /50




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
размер 8x12 см
Материал
пластик
Особенности
звук
Страна производитель
Китай
Описание
Детский музыкальный инструмент Меховая гармонь от компании ТулИгрушка представляет собой интересную игрушку с которой ребенок сможет продемонстрировать свои творческие способности на домашнем концерте. Таким образом, он получит возможность подражать любимым персонажам из мультфильмов, многие из которых виртуозно играют на гармошке. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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