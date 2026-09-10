Микрофон на бат.(свет,звук)в коробке 2013B
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Характеристики
Тип товара
Музыкальные игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-74%400 руб. 1 513 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396444
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
вес игрушки - 223 г
Материал
пластик
Особенности
световые эффекты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х6
Вес, г.
417
Описание товара Микрофон на бат.(свет,звук)в коробке 2013B
Играя на музыкальном инструменте, дети находят связь между своими действиями и звуками, исходящими от игрушки. Игры подготавливают к творческой деятельности в музыкальных кружках и способствуют развитию звукового восприятия и музыкального слуха, чувства ритма и такта, внимания, координации движений. Со световыми и звуковыми эффектами.
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Бренд
Тип товара
Музыкальные игрушки
Возраст
от 3 лет
Дополнительно
вес игрушки - 223 г
Материал
пластик
Особенности
световые эффекты
Страна производитель
Китай
Играя на музыкальном инструменте, дети находят связь между своими действиями и звуками, исходящими от игрушки. Игры подготавливают к творческой деятельности в музыкальных кружках и способствуют развитию звукового восприятия и музыкального слуха, чувства ритма и такта, внимания, координации движений. Со световыми и звуковыми эффектами.
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