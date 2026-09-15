Чехол Red Line для Oppo Reno 4 Lite Ultimate Black УТ000023592
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Oppo Reno 4 Lite
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%250 руб. 900 руб.
В наличии
Код товара: 510049
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
250 руб. -72%
900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Oppo Reno 4 Lite
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
30
Описание товара Чехол Red Line для Oppo Reno 4 Lite Ultimate Black УТ000023592
Чехлы для телефонов от бренда Red Line — это идеальное сочетание стиля и защиты для вашего устройства. Изготовленные из высококачественного силикона, эти аксессуары обеспечивают надежную амортизацию при падениях и защищают корпус телефона от царапин и потертостей. Черный цвет чехла придает вашему устройству элегантный и современный вид, дополнительно подчеркивая его уникальность. Легкий и тонкий дизайн не делает ваш телефон громоздким и позволяет удобно носить его в кармане или сумке. Выбирая чехлы от Red Line, вы выбираете качество и долговечность.
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Теги товара: силиконовые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Oppo Reno 4 Lite
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Чехлы для телефонов от бренда Red Line — это идеальное сочетание стиля и защиты для вашего устройства. Изготовленные из высококачественного силикона, эти аксессуары обеспечивают надежную амортизацию при падениях и защищают корпус телефона от царапин и потертостей. Черный цвет чехла придает вашему устройству элегантный и современный вид, дополнительно подчеркивая его уникальность. Легкий и тонкий дизайн не делает ваш телефон громоздким и позволяет удобно носить его в кармане или сумке. Выбирая чехлы от Red Line, вы выбираете качество и долговечность.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Чехол Red Line для Oppo Reno 4 Lite Ultimate Black УТ000023592 - этот товар вы можете купить по цене 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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