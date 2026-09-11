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Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа

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Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 1
Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 2
Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 3
Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 4
Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 5
Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 6
Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 7
Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 8
Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 9
Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
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  • Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 5
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 6
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 7
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 8
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 9
  • Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 508329
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
17.3

Описание товара Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа

Кресло игровое, имеет механизм качания и возможностью фиксации в вертикальном положении.

Отзывы о товаре Кресло игровое Бюрократ Zombie 9 черный/серый текстиль/эко.кожа




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресла игровые
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
181
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
экокожа
Тип установки
на колесиках
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Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кресло игровое, имеет механизм качания и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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