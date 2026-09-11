Кресло игровое Бюрократ Zombie GAME 17 черный/серый текстиль/эко.кожа
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла игровые
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 508327
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кресла игровые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х20
Вес, кг.
16.15
Описание товара Кресло игровое Бюрократ Zombie GAME 17 черный/серый текстиль/эко.кожа
Механизм качания с возможностью фиксации в любом положении (топган-люкс). Регулировка высоты (газлифт). Пластиковые подлокотники с мягкими накладками из экокожи. Крестовина пластиковая с цветными накладками под цвет чехла
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Механизм качания с возможностью фиксации в любом положении (топган-люкс). Регулировка высоты (газлифт). Пластиковые подлокотники с мягкими накладками из экокожи. Крестовина пластиковая с цветными накладками под цвет чехла
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло игровое Бюрократ Zombie GAME 17 черный/серый текстиль/эко.кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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