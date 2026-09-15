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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor Magic Watch 2 46mm/Huawei Watch GT2 46mm матовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor Magic Watch 2 46mm/Huawei Watch GT2 46mm матовый

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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor Magic Watch 2 46mm/Huawei Watch GT2 46mm матовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное для часов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
330 руб.  780 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 507108
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor Magic Watch 2 46mm/Huawei Watch GT2 46mm матовый
330 руб. -58%
780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное для часов
Совместимость
Honor Magic Watch 2 46 мм, Huawei Watch GT2 46 мм
Применение
на экран
Твердость
6
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х1
Вес, г.
30

Описание товара Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor Magic Watch 2 46mm/Huawei Watch GT2 46mm матовый

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.

Отзывы о товаре Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor Magic Watch 2 46mm/Huawei Watch GT2 46mm матовый




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное для часов
Совместимость
Honor Magic Watch 2 46 мм, Huawei Watch GT2 46 мм
Применение
на экран
Твердость
6
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Имеет все необходимые отверстия и вырезы. Идеально соответствует заявленной модели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Honor Magic Watch 2 46mm/Huawei Watch GT2 46mm матовый - стоимость товара 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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