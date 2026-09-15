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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73

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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73 - фото 1
Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73 - фото 2
Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73 - фото 3
Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
  • Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73 - фото 1
  • Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73 - фото 2
  • Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73 - фото 3
  • Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 538246
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73
390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy A73
Применение
на экран
Твердость
6
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
30

Описание товара Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73

Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это идеальные аксессуары для тех, кто стремится к надежной защите экрана своего устройства. Продукция BoraSCO специально разработана для обеспечения максимальной безопасности и долгого срока службы вашего дисплея.

Отзывы о товаре Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy A73
Применение
на экран
Твердость
6
Толщина
0.2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов BoraSCO — это идеальные аксессуары для тех, кто стремится к надежной защите экрана своего устройства. Продукция BoraSCO специально разработана для обеспечения максимальной безопасности и долгого срока службы вашего дисплея.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защита экрана BoraSCO Armor Pro для Samsung Galaxy A73 - по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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