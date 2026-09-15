Уцененный товар Кабель питания в автомобильную розетку с кнопкой вкл/выкл Neoline Power Cord Radar уцененный, 506652
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Причина уценки
некомплект - отсутствует упаковка.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%100 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 506652
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100 руб. -83%
600 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Причина уценки
некомплект - отсутствует упаковка.
Комплектация
кабель питания
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
10х10х6
Вес, г.
200
Описание товара Уцененный товар Кабель питания в автомобильную розетку с кнопкой вкл/выкл Neoline Power Cord Radar уцененный
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
Длина, см 195
Комплектация: кабель питания.
Причина уценки: некомплект - отсутствует упаковка.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Причина уценки
некомплект - отсутствует упаковка.
Комплектация
кабель питания
Страна производитель
Республика Корея
Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
Длина, см 195
Комплектация: кабель питания.
Причина уценки: некомплект - отсутствует упаковка.
Смотрите также: Автомобильные навигаторы, Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Уцененный товар Кабель питания в автомобильную розетку с кнопкой вкл/выкл Neoline Power Cord Radar уцененный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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