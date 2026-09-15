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Уцененный товар Кабель питания в автомобильную розетку с кнопкой вкл/выкл Neoline Power Cord Radar уцененный купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 506652
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Уцененный товар Кабель питания в автомобильную розетку с кнопкой вкл/выкл Neoline Power Cord Radar уцененный, 506652

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Кабель питания в автомобильную розетку с кнопкой вкл/выкл Neoline Power Cord Radar уцененный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Причина уценки
некомплект - отсутствует упаковка. &nbsp;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
100 руб.  600 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 506652
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель питания в автомобильную розетку с кнопкой вкл/выкл Neoline Power Cord Radar уцененный
100 руб. -83%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NEOLINE
Тип товара
Кабель
Причина уценки
некомплект - отсутствует упаковка. &nbsp;
Комплектация
кабель питания
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
10х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Кабель питания в автомобильную розетку с кнопкой вкл/выкл Neoline Power Cord Radar уцененный

Кабель питания в автомобильную розетку с кнопкой вкл/выкл  Neoline Power Cord Radar

Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
Длина, см    195
Комплектация: кабель питания.
Причина уценки: некомплект - отсутствует упаковка.
 

Отзывы о товаре Уцененный товар Кабель питания в автомобильную розетку с кнопкой вкл/выкл Neoline Power Cord Radar уцененный




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Характеристики
Бренд
NEOLINE
Тип товара
Кабель
Причина уценки
некомплект - отсутствует упаковка. &nbsp;
Комплектация
кабель питания
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Кабель питания в автомобильную розетку с кнопкой вкл/выкл  Neoline Power Cord Radar

Гарантия: 14 дней.
Внешний вид: отличный.
Спецификация:
Длина, см    195
Комплектация: кабель питания.
Причина уценки: некомплект - отсутствует упаковка.
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Кабель питания в автомобильную розетку с кнопкой вкл/выкл Neoline Power Cord Radar уцененный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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