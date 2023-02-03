Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере)
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Характеристики
Описание товара Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере)
Особенности: паста строго выверенного уровня вязкости. Вольфрамовый шарик с палладиево-никелевым напылением (Запатентованная технология Quink Flow) выводит чистую однородную линию. Помещенная в основание стержня жировая пленка защищает пасту от высыхания и потери насыщенности цвета. Данный вид стержня подходит для шариковых ручек всех брендов, которые используют международный стандарт стержней и картриджей G2. Чернила и стрежни Parker Quinkразработаны таким образом, чтобы обеспечить наилучшую производительность. Специально созданные для использования с ручками Parker, они предлагают оптимальное качество письма без перерывов и клякс - только совершенные чистые штрихи. Поэтому компания Parkerрекомендует использовать только оригинальные чернила, стержни и картриджи Quink. Впервые чернила Quink поступили в продажу в 1931 году. Это название представляет собой смесь из слов quick и ink (быстрый и чернила). Оно призвано отражать качество расходных материалов Parker: чернила Quink быстро высыхают, когда попадают на бумагу, но не тогда, когда они еще находятся на пере вашей авторучкиParker.
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Достоинства:
Классные стержни для ручки
Комментарий:
Надеюсь прослужат долго, пробовала до это брауберг, быстро начинает забиваться и не пишет, то пишет, бесит, поэтому решила не жопиться и взять оригинал)
Отзывы о товаре Parker Стержень для шариковой ручки Quink Flow (3шт), M, черный (в блистере)
Достоинства:
Классные стержни для ручки
Комментарий:
Надеюсь прослужат долго, пробовала до это брауберг, быстро начинает забиваться и не пишет, то пишет, бесит, поэтому решила не жопиться и взять оригинал)