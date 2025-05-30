Сетевое зарядное устройство Xiaomi Mi 33W Wall Charger (Type-A+Type-C) EU (BHR4996GL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
33
Выходное напряжение (мин), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%1 850 руб. 2 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503953
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
33
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х4
Вес, г.
130
Описание товара Сетевое зарядное устройство Xiaomi Mi 33W Wall Charger (Type-A+Type-C) EU (BHR4996GL)
Сетевое зарядное устройство Xiaomi Mi 33W благодаря мощным характеристикам обеспечивает быстрый процесс восстановления заряда таких устройств, как: смартфон, планшет, камера, видеорегистратор и прочие. Он обладает выходным током на уровне значения 3 А и выходной мощностью в пределах 33 Вт. Одной из особенностей данной модели является поддержка стандартов ускоренной зарядки Quick Charge и Power Delivery. На корпусе расположены интерфейсные разъемы USB и USB-C. Качественные материалы гарантируют стабильную бесперебойную работу зарядного устройства Xiaomi Mi 33W.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
2
Количество USB-A
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
33
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Сила выходного тока, А
3
Страна производитель
Китай
Сетевое зарядное устройство Xiaomi Mi 33W благодаря мощным характеристикам обеспечивает быстрый процесс восстановления заряда таких устройств, как: смартфон, планшет, камера, видеорегистратор и прочие. Он обладает выходным током на уровне значения 3 А и выходной мощностью в пределах 33 Вт. Одной из особенностей данной модели является поддержка стандартов ускоренной зарядки Quick Charge и Power Delivery. На корпусе расположены интерфейсные разъемы USB и USB-C. Качественные материалы гарантируют стабильную бесперебойную работу зарядного устройства Xiaomi Mi 33W.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Достоинства:
Комментарий:
блок 100% ориг, поддерживает очень быструб зарядку на самсунге с22 с ориг. проводом, меня всё устраивает)
Достоинства:
Комментарий:
Работает замечательно, быстрая зарядка работает со смартфоном той же фирмы. С очень чувствительным слухом, в тишине, слышен еле уловимый электрический звук при быстрой зарядке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая зарядка. Быстрая зарядка есть но доли процентов как у зарядки что шла с телефоном не показывает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный зарядник за свои деньги!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для Poco F3 При подключении с оригинальным шнуром пишет идет TURBO заряряд. По факту полный заряд вместо 50 мин. почти 2 часа. Расстроен. Добавление к отзыву. Оригинальный шнур USB/Type C С ним не показывает сотых и заряжается в два раза медленнее. Приобрёл Type C - Type C. Вот с ним появились сотые и скорость заряда возросла. Теперь как со штатной. И я доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
хороший, брала для ноута, тк старая зарядку умерла, с задачей справляется
Достоинства:
Комментарий:
Если провод хороший, то Турбо-режим работает из каждого разъёма. Одновременно 2 разъема не пробовал. Кто говорит о том, что нет Турбо-режима, то всё понятно: у них просто нет хорошего провода. Сам проверил, а мои отзывы всегда честные. Может попозже прикреплю фото-видео.
Достоинства:
Комментарий:
отличная зарядка,думал,не будет поддерживать турбо зарядку,но нет,все в порядке. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
самое главное что на Type-C работает зарядка Mi turbo. провод нужно покупать отдельно, в комплекте Не идёт!
Достоинства:
Комментарий:
5 штук в пользовании всё работает
Достоинства:
Комментарий:
отличное зарядное устройство, в режиме скоростного (быстрого) заряда работает на 100%. Кабеля внутри нет. Сделано аккуратно.
Достоинства:
Комментарий:
заряжает. Быстрая зарядка есть.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка, всё работает отлично. Осталась очень довольна. Спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
Долго шел к этой зарядке. Попробовал пару а районе 1000, одни проблемы с ними были. То пищали, то просто не заряжали в один момент. С этой пока все хорошо, два устройства сразу заряжаются. Очень доволен качеством товара
Достоинства:
Комментарий:
работает. очень похоже на оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Заказ. пришел быстро, все целое, зарядка работает, зачет. Кабеля в комплекте нет.
Достоинства:
Комментарий:
Поддерживает быструю зарядку. Тот что побольше родной с Poko X-3, покупал три года назад. Возможно за это время изменился формат зарядника. Пока замечаний нет, будем наблюдать.
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок! С хорошим проводом быстрая зарядка есть
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает функция супербыстрой зарядки тоже товар и продавца РЕКОМЕНДУЮ
Достоинства:
Комментарий:
очень достойный. заряжает быстро, качественно сделан. даже пленочку было лень снять. такая классная на ощупь была.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Лучшая зарядка из всех что я использовал. Не греется, не пищит, быстро заряжает. У меня уже две таких.
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинал. Быстрая зарядка есть. Спасибо, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
крутая зарядка, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Быстрая зарядка есть даже с не оригинальными шнурами. type c - type c тоже работает и быстрая зарядка тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Перед заказом почитал отзывы. После получения сразу опробовал. Через type c поко м4 про показывает турбо зарядку через type a просто быстрая зарядка. работает норм.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер. Заряжает быстро, безумно удобно!
Достоинства:
Комментарий:
зачёт.быстро заряжает.год без замечаний
Достоинства:
Комментарий:
отличный блок долго искал нормальный блок чтобы был как по заводу рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Очень нравиться. Заряжаю айфон 16 быстро. Рекомендую !!!
Сетевое зарядное устройство Xiaomi Mi 33W Wall Charger (Type-A+Type-C) EU (BHR4996GL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Xiaomi Mi 33W Wall Charger (Type-A+Type-C) EU (BHR4996GL)
Достоинства:
Комментарий:
блок 100% ориг, поддерживает очень быструб зарядку на самсунге с22 с ориг. проводом, меня всё устраивает)
Достоинства:
Комментарий:
Работает замечательно, быстрая зарядка работает со смартфоном той же фирмы. С очень чувствительным слухом, в тишине, слышен еле уловимый электрический звук при быстрой зарядке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая зарядка. Быстрая зарядка есть но доли процентов как у зарядки что шла с телефоном не показывает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный зарядник за свои деньги!
Достоинства:
Комментарий:
Покупал для Poco F3 При подключении с оригинальным шнуром пишет идет TURBO заряряд. По факту полный заряд вместо 50 мин. почти 2 часа. Расстроен. Добавление к отзыву. Оригинальный шнур USB/Type C С ним не показывает сотых и заряжается в два раза медленнее. Приобрёл Type C - Type C. Вот с ним появились сотые и скорость заряда возросла. Теперь как со штатной. И я доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
хороший, брала для ноута, тк старая зарядку умерла, с задачей справляется
Достоинства:
Комментарий:
Если провод хороший, то Турбо-режим работает из каждого разъёма. Одновременно 2 разъема не пробовал. Кто говорит о том, что нет Турбо-режима, то всё понятно: у них просто нет хорошего провода. Сам проверил, а мои отзывы всегда честные. Может попозже прикреплю фото-видео.
Достоинства:
Комментарий:
отличная зарядка,думал,не будет поддерживать турбо зарядку,но нет,все в порядке. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
самое главное что на Type-C работает зарядка Mi turbo. провод нужно покупать отдельно, в комплекте Не идёт!
Достоинства:
Комментарий:
5 штук в пользовании всё работает
Достоинства:
Комментарий:
отличное зарядное устройство, в режиме скоростного (быстрого) заряда работает на 100%. Кабеля внутри нет. Сделано аккуратно.
Достоинства:
Комментарий:
заряжает. Быстрая зарядка есть.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая зарядка, всё работает отлично. Осталась очень довольна. Спасибо большое.
Достоинства:
Комментарий:
Долго шел к этой зарядке. Попробовал пару а районе 1000, одни проблемы с ними были. То пищали, то просто не заряжали в один момент. С этой пока все хорошо, два устройства сразу заряжаются. Очень доволен качеством товара
Достоинства:
Комментарий:
работает. очень похоже на оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Заказ. пришел быстро, все целое, зарядка работает, зачет. Кабеля в комплекте нет.
Достоинства:
Комментарий:
Поддерживает быструю зарядку. Тот что побольше родной с Poko X-3, покупал три года назад. Возможно за это время изменился формат зарядника. Пока замечаний нет, будем наблюдать.
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок! С хорошим проводом быстрая зарядка есть
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает функция супербыстрой зарядки тоже товар и продавца РЕКОМЕНДУЮ
Достоинства:
Комментарий:
очень достойный. заряжает быстро, качественно сделан. даже пленочку было лень снять. такая классная на ощупь была.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал. Лучшая зарядка из всех что я использовал. Не греется, не пищит, быстро заряжает. У меня уже две таких.
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинал. Быстрая зарядка есть. Спасибо, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
крутая зарядка, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Быстрая зарядка есть даже с не оригинальными шнурами. type c - type c тоже работает и быстрая зарядка тоже.
Достоинства:
Комментарий:
Перед заказом почитал отзывы. После получения сразу опробовал. Через type c поко м4 про показывает турбо зарядку через type a просто быстрая зарядка. работает норм.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер. Заряжает быстро, безумно удобно!
Достоинства:
Комментарий:
зачёт.быстро заряжает.год без замечаний
Достоинства:
Комментарий:
отличный блок долго искал нормальный блок чтобы был как по заводу рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Очень нравиться. Заряжаю айфон 16 быстро. Рекомендую !!!