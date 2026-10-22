Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1.8
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
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Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray
Зарядное устройство Ugreen — это надежное и высокоэффективное решение для быстрой и безопасной зарядки ваших устройств. Выполненное в компактном и стильном дизайне, оно занимает минимум места и удобно для использования как дома, так и в офисе.
Устройство оснащено четырьмя USB-портами, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно, тем самым экономя ваше время. Суммарная выходная мощность в 65 Вт обеспечивает быстрое и эффективное восстановление заряда ваших гаджетов. Поддержка технологии быстрой зарядки гарантирует оптимальную скорость заряда, адаптируя мощность под конкретное устройство.
Сила выходного тока составляет 3 А, что позволяет использовать это зарядное устройство для телефонов, планшетов и других электронных устройств с высоким энергопотреблением.
Покупая зарядное устройство Ugreen, вы выбираете качество и надежность, проверенные временем и многими пользователями.
Зарядное устройство Ugreen — это надежное и высокоэффективное решение для быстрой и безопасной зарядки ваших устройств. Выполненное в компактном и стильном дизайне, оно занимает минимум места и удобно для использования как дома, так и в офисе.
Устройство оснащено четырьмя USB-портами, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно, тем самым экономя ваше время. Суммарная выходная мощность в 65 Вт обеспечивает быстрое и эффективное восстановление заряда ваших гаджетов. Поддержка технологии быстрой зарядки гарантирует оптимальную скорость заряда, адаптируя мощность под конкретное устройство.
Сила выходного тока составляет 3 А, что позволяет использовать это зарядное устройство для телефонов, планшетов и других электронных устройств с высоким энергопотреблением.
Покупая зарядное устройство Ugreen, вы выбираете качество и надежность, проверенные временем и многими пользователями.
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - стоимость товара 4420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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