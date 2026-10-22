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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray

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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 1
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 2
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 3
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 4
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 5
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 6
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 7
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 8
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 9
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 10
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 11
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 12
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 13
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 14
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 15
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 16
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1.8
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 16
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 614763
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray
4 420 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1.8
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
4.5
Выходное напряжение (макс), В
22.5
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х12
Вес, г.
730

Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray

Зарядное устройство Ugreen — это надежное и высокоэффективное решение для быстрой и безопасной зарядки ваших устройств. Выполненное в компактном и стильном дизайне, оно занимает минимум места и удобно для использования как дома, так и в офисе. Устройство оснащено четырьмя USB-портами, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно, тем самым экономя ваше время. Суммарная выходная мощность в 65 Вт обеспечивает быстрое и эффективное восстановление заряда ваших гаджетов. Поддержка технологии быстрой зарядки гарантирует оптимальную скорость заряда, адаптируя мощность под конкретное устройство. Сила выходного тока составляет 3 А, что позволяет использовать это зарядное устройство для телефонов, планшетов и других электронных устройств с высоким энергопотреблением. Покупая зарядное устройство Ugreen, вы выбираете качество и надежность, проверенные временем и многими пользователями.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Длина провода
1.8
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
2
Количество USB-C
2
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
65
Выходное напряжение (мин), В
4.5
Развернуть
Выходное напряжение (макс), В
22.5
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Описание
Зарядное устройство Ugreen — это надежное и высокоэффективное решение для быстрой и безопасной зарядки ваших устройств. Выполненное в компактном и стильном дизайне, оно занимает минимум места и удобно для использования как дома, так и в офисе. Устройство оснащено четырьмя USB-портами, что позволяет заряжать несколько устройств одновременно, тем самым экономя ваше время. Суммарная выходная мощность в 65 Вт обеспечивает быстрое и эффективное восстановление заряда ваших гаджетов. Поддержка технологии быстрой зарядки гарантирует оптимальную скорость заряда, адаптируя мощность под конкретное устройство. Сила выходного тока составляет 3 А, что позволяет использовать это зарядное устройство для телефонов, планшетов и других электронных устройств с высоким энергопотреблением. Покупая зарядное устройство Ugreen, вы выбираете качество и надежность, проверенные временем и многими пользователями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство UGREEN CD268 (60113) DigiNest Cube Charging Station 65W Space Gray - стоимость товара 4420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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