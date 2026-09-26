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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey

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Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 1
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 2
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 3
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 4
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 5
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 6
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 7
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 8
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 9
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 10
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 11
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 12
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 13
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 14
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 15
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 16
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 17
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 18
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 19
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 20
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 21
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 22
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 23
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 24
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 25
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 26
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 27
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 28
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 29
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 30
Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 16
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 17
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 18
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 19
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 20
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 21
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 22
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 23
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 24
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 25
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 26
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 27
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 28
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 29
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 30
  • Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614758
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Выходной ток, A
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х2
Вес, г.
354

Описание товара Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey

Сетевое зарядное устройство Ugreen CD226 подходит для восстановления емкости смартфона, планшета, ноутбука и т. д. Вы можете носить компактный аксессуар с собой в сумке, чтобы заряжать устройства в любом месте. Модель поддерживает работу от сети с напряжением 100-240 В. СЗУ Ugreen CD226 оснащено разъемом USB и 3 портами USB-C для подключения нескольких устройств при общей выходной мощности 100 Вт. Модель поддерживает технологию быстрой зарядки по разным стандартам. Авторегулировка выходного напряжения в пределах 5-20 В позволяет СЗУ контролировать параметры питания устройств.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство UGREEN CD226 (40747) Grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
4
Количество USB-A
1
Количество USB-C
3
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
100
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
20
Развернуть
Выходной ток, A
5
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство Ugreen CD226 подходит для восстановления емкости смартфона, планшета, ноутбука и т. д. Вы можете носить компактный аксессуар с собой в сумке, чтобы заряжать устройства в любом месте. Модель поддерживает работу от сети с напряжением 100-240 В. СЗУ Ugreen CD226 оснащено разъемом USB и 3 портами USB-C для подключения нескольких устройств при общей выходной мощности 100 Вт. Модель поддерживает технологию быстрой зарядки по разным стандартам. Авторегулировка выходного напряжения в пределах 5-20 В позволяет СЗУ контролировать параметры питания устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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