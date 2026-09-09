Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A
Надежный адаптер питания APPLE MRW22ZM/A отлично подходит для зарядки устройств в домашних условиях или на работе. Он оборудован разъемом USB-C и выделяется мощностью в 61 Вт. Компактное и легкое устройство удобно помещается в любую сумку или рюкзак, что позволяет использовать данный аксессуар во время путешествий или в различных поездках. Удобный адаптер питания APPLE MRW22ZM/A предпочтительно использовать с MacBook Pro 13 дюймов. Кабель USB-C для подключения устройств необходимо приобрести отдельно. Аксессуар выполнен в белом цвете из качественного пластика, обладающего устойчивостью к внешним механическим повреждениям, что обеспечивает ему долгий срок эксплуатации.
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