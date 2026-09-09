Top.Mail.Ru
Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A - фото 1
Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A - фото 2
Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
61
  • Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 189465
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х4
Вес, г.
640

Описание товара Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A

Надежный адаптер питания APPLE MRW22ZM/A отлично подходит для зарядки устройств в домашних условиях или на работе. Он оборудован разъемом USB-C и выделяется мощностью в 61 Вт. Компактное и легкое устройство удобно помещается в любую сумку или рюкзак, что позволяет использовать данный аксессуар во время путешествий или в различных поездках. Удобный адаптер питания APPLE MRW22ZM/A предпочтительно использовать с MacBook Pro 13 дюймов. Кабель USB-C для подключения устройств необходимо приобрести отдельно. Аксессуар выполнен в белом цвете из качественного пластика, обладающего устойчивостью к внешним механическим повреждениям, что обеспечивает ему долгий срок эксплуатации.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
61
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный адаптер питания APPLE MRW22ZM/A отлично подходит для зарядки устройств в домашних условиях или на работе. Он оборудован разъемом USB-C и выделяется мощностью в 61 Вт. Компактное и легкое устройство удобно помещается в любую сумку или рюкзак, что позволяет использовать данный аксессуар во время путешествий или в различных поездках. Удобный адаптер питания APPLE MRW22ZM/A предпочтительно использовать с MacBook Pro 13 дюймов. Кабель USB-C для подключения устройств необходимо приобрести отдельно. Аксессуар выполнен в белом цвете из качественного пластика, обладающего устойчивостью к внешним механическим повреждениям, что обеспечивает ему долгий срок эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство APPLE 61W USB-C Power Adapter мощностью 61 Вт MRW22ZM/A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...